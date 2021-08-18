Британские военные отметили переход талибов к конструктивному подходу

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Талибы сотрудничают с британскими военными, которые занимаются эвакуацией людей через аэропорт Кабула, заявил Sky News начальник штаба Британской обороны генерал сэр Ник Картер. Он с осторожностью добавил, что движение со временем могло стать более умеренным ("Талибан" в России запрещен).

"Мы сотрудничаем с "Талибаном" на местах, и контакты с ними пока кажутся прямыми и эффективными, - сказал он. - Они действительно обеспечивают безопасность и спокойствие на улицах Кабула. Они помогают нам в аэропорту".

По его словам, британцы не получают сообщений о "средневековых" поступках талибов, как это бывало в прошлом. В связи с этим он предположил, что талибы по сравнению с 1990-ми годами стали менее радикализированными и не хотят снова становиться "международными париями".

"Думаю, они изменились", - подытожил генерал.

15 августа талибы вошли в Кабул, и тысячи людей ринулись в аэропорт, чтобы покинуть страну. Американские и европейские военные проводят эвакуацию своих сограждан и сотрудничавших с ними афганцев. Контроль над аэропортом остается у американцев.

"Талибан" пообещал не препятствовать эвакуации. Также движение объявило всеобщую амнистию, в том числе для чиновников прежнего правительства. Оно также пообещало сформировать инклюзивное правительство с участием представителей всех групп и движений. Также талибы пообещали не ущемлять женщин, разрешить им работать в правительстве и на телевидении и ограничивать их права только законами шариата.

Конструктивность талибов отмечают и российские дипломаты, которые уже встречались с представителями движения после взятия Кабула и обсуждали с ними детали охраны посольства.