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Британские военные отметили переход талибов к конструктивному подходу

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Талибы сотрудничают с британскими военными, которые занимаются эвакуацией людей через аэропорт Кабула, заявил Sky News начальник штаба Британской обороны генерал сэр Ник Картер. Он с осторожностью добавил, что движение со временем могло стать более умеренным ("Талибан" в России запрещен).

"Мы сотрудничаем с "Талибаном" на местах, и контакты с ними пока кажутся прямыми и эффективными, - сказал он. - Они действительно обеспечивают безопасность и спокойствие на улицах Кабула. Они помогают нам в аэропорту".

По его словам, британцы не получают сообщений о "средневековых" поступках талибов, как это бывало в прошлом. В связи с этим он предположил, что талибы по сравнению с 1990-ми годами стали менее радикализированными и не хотят снова становиться "международными париями".

"Думаю, они изменились", - подытожил генерал.

15 августа талибы вошли в Кабул, и тысячи людей ринулись в аэропорт, чтобы покинуть страну. Американские и европейские военные проводят эвакуацию своих сограждан и сотрудничавших с ними афганцев. Контроль над аэропортом остается у американцев.

"Талибан" пообещал не препятствовать эвакуации. Также движение объявило всеобщую амнистию, в том числе для чиновников прежнего правительства. Оно также пообещало сформировать инклюзивное правительство с участием представителей всех групп и движений. Также талибы пообещали не ущемлять женщин, разрешить им работать в правительстве и на телевидении и ограничивать их права только законами шариата.

Конструктивность талибов отмечают и российские дипломаты, которые уже встречались с представителями движения после взятия Кабула и обсуждали с ними детали охраны посольства.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 18 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Талибан Кабул США Великобритания Ник Картер

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