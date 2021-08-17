Талибы объявили всеобщую амнистию в Афганистане

Они пригласили в правительство женщин

Фото: Haroon Sabawoon/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Движение "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) объявило в Афганистане всеобщую амнистию и призвало граждан вернуться к нормальной жизни и работе, передает AFP. Его представил Энамулла Самангани, участник комиссии движения по культуре, уточняет АР.

В заявлении движения подчеркнуто, что амнистия объявлена для всех.

Самангани также сообщил, что женщины не должны стать жертвами и что им разрешат, в соответствии с шариатским законом, войти в правительство.

Пока структура будущего правительства неясна, но, как ожидают в движении, ключевые посты в нем займут талибы, но также в него войдут представители всех сил и движений в стране, сказал Самангани.

Это заявление появилось через два дня после того, как талибы вошли в Кабул. Перед этим они быстро взяли под контроль столицы большинства провинций страны. 15 августа президент Ашраф Гани объявил об отставке и исчез. 16 августа тысячи афганцев прибыли в аэропорт Кабула в попытке покинуть страну. Некоторые погибли, сорвавшись с шасси взлетевшего самолета, некоторых застрелили американские военные, которые взяли аэропорт под свой контроль. Также в понедельник стало известно, что талибы взяли под свой контроль информационное агентство Tolonews, которое, впрочем, продолжило выпускать новости, первых арестах "причастных к преступлениям" и роспуске правительственного спецназа.

17 августа стало известно, что один из лидеров "Талибана", экс-министр высшего образования Амир Хан Муттаки находится в Кабуле и участвует в переговорах с бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаем и бывшим председателем Высшего совета по примирению Абдуллой Абдуллой. Они договариваются о составе нового правительства, которое ранее "Талибан" пообещал сделать "инклюзивным".