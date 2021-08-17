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Талибы объявили всеобщую амнистию в Афганистане

Они пригласили в правительство женщин

Талибы объявили всеобщую амнистию в Афганистане
Фото: Haroon Sabawoon/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Движение "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) объявило в Афганистане всеобщую амнистию и призвало граждан вернуться к нормальной жизни и работе, передает AFP. Его представил Энамулла Самангани, участник комиссии движения по культуре, уточняет АР.

В заявлении движения подчеркнуто, что амнистия объявлена для всех.

Самангани также сообщил, что женщины не должны стать жертвами и что им разрешат, в соответствии с шариатским законом, войти в правительство.

Пока структура будущего правительства неясна, но, как ожидают в движении, ключевые посты в нем займут талибы, но также в него войдут представители всех сил и движений в стране, сказал Самангани.

Это заявление появилось через два дня после того, как талибы вошли в Кабул. Перед этим они быстро взяли под контроль столицы большинства провинций страны. 15 августа президент Ашраф Гани объявил об отставке и исчез. 16 августа тысячи афганцев прибыли в аэропорт Кабула в попытке покинуть страну. Некоторые погибли, сорвавшись с шасси взлетевшего самолета, некоторых застрелили американские военные, которые взяли аэропорт под свой контроль. Также в понедельник стало известно, что талибы взяли под свой контроль информационное агентство Tolonews, которое, впрочем, продолжило выпускать новости, первых арестах "причастных к преступлениям" и роспуске правительственного спецназа.

17 августа стало известно, что один из лидеров "Талибана", экс-министр высшего образования Амир Хан Муттаки находится в Кабуле и участвует в переговорах с бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаем и бывшим председателем Высшего совета по примирению Абдуллой Абдуллой. Они договариваются о составе нового правительства, которое ранее "Талибан" пообещал сделать "инклюзивным".

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 17 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Кабул Афганистан Ашраф Гани Талибан Хамид Карзай Энамулла Самангани

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