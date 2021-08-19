Цена Brent упала до минимумов с мая и составила $66,02 за баррель

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти падают в четверг более чем на 3%, их снижение продолжается шестую сессию подряд. Цены находятся на минимумах, в последний раз зафиксированных в мае, пишет Trading Economics.

Давление на рынок оказывают сохраняющиеся тревоги в связи с быстрым распространением нового штамма коронавируса и последствиями, которые оно может оказать на восстановление экономики и спрос на топливо. Дополнительным негативным фактором является укрепление доллара США на фоне сигналов Федеральной резервной системы США о возможности начала сворачивания мер стимулирования в текущем году.

К 13:42 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $2,21 (на 3,24%) - до $66,02 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $2,41 (3,68%) - до $63,05 за баррель.

Минэнерго США в среду сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,23 млн баррелей - до 435,54 млн баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 696 тысяч баррелей и составили 228,16 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 2,7 млн баррелей, до 137,81 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 1,45 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 2 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 200 тысяч баррелей.

Ранее данные Американского института нефти (API) указали на падение запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 1,2 млн баррелей, бензина - на 2 млн баррелей, а также рост резервов дистиллятов на 502 тысяч баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.