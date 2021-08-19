Посол РФ в Афганистане сообщил, что дипмиссия работает в штатном режиме

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Расположенная в Кабуле дипломатическая миссия РФ после смены власти в Афганистане продолжает работу в "штатном полноценном режиме", сообщил посол Дмитрий Жирнов в интервью, опубликованном в четверг в "Российской газете".

"В нормальном, штатном полноценном режиме (работает дипмиссия РФ в Афганистане - ИФ). Мы на работе каждое утро с 8:30. Перерыв на обед с 13:00 до 14:00. Выход в город временно ограничен в целях дополнительной перестраховки, потому что идет смена власти. С продуктами, ГСМ и другими припасами перебоев нет", - сказал Жирнов.

По его словам, к нему "уже намереваются приехать некоторые послы, поскольку ситуация в городе нормализуется".

"Находимся в регулярном контакте с посольствами США, Китая, Пакистана и других стран", - уточнил посол.

Он также сообщил, что в Кабуле "ситуация с 16 августа стабилизировалась".

"Талибы (движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России - ИФ) навели порядок, уже третьи сутки подряд не слышно ни одного выстрела, чего не было до их прихода. То есть обстановка лучше, чем была до прихода талибов", - отметил Жирнов.

"Отношение к России (у руководства талибов - ИФ) позитивное. Они это подтверждают и публично. Выделили нас наряду с Пакистаном и Китаем. То же самое было нам сказано и в доверительном разговоре. Будем с ними в постоянном контакте", - резюмировал глава российской дипмиссии в беседе с изданием.

Ранее стало известно о том, что российские власти планируют в 20-х числах августа направить в Афганистан спецборт для вывоза из страны части сотрудников дипломатической миссии РФ, а также этнических афганцев, являющихся гражданами РФ и обладателями разрешений на проживание в РФ.

Талибы 15 августа вошли в Кабул и заявили, что освободили Афганистан, считают войну завершенной. До этого на фоне вывода войск США и их союзников из Афганистана талибы провели масштабное наступление на афганские правительственные силы.