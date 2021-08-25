Россия начала эвакуацию из Афганистана более 500 граждан РФ и других стран

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Минобороны России задействовало четыре военно-транспортных самолета для эвакуации из Афганистана более 500 граждан РФ, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины, сообщило министерство в среду.

"25 августа по поручению президента РФ Владимира Путина министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу организована эвакуация самолётами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан более 500 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что Шойгу для осуществления эвакуации создана авиационная группировка из 4-х самолетов военно-транспортной авиации, которые в кратчайшие сроки были сосредоточены на аэродроме в Ульяновске.

"На каждом российском самолете военно-транспортной авиации для оказания в ходе полёта медицинской помощи и поддержки эвакуированным гражданам России и других стран находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Во всех российских военных самолетах для обеспечения полета эвакуированных из Исламской Республики Афганистан граждан России и других стран сформирован достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания", - сказали военные.

Талибы ("Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация) 15 августа вошли в Кабул и заявили, что освободили Афганистан и считают войну завершенной. До этого на фоне вывода войск США и их союзников из Афганистана талибы провели масштабное наступление на афганские правительственные силы.

Эвакуацию своих граждан из Афганистана проводит ряд стран.