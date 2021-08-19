РФ направит в Кабул самолет для вывоза части сотрудников дипмиссии

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Российские власти планируют в 20-х числах августа направить в Афганистан спецборт для вывоза из страны части сотрудников дипломатической миссии РФ, а также этнических афганцев, являющихся гражданами РФ и обладателями разрешений на проживание в РФ, сообщает в четверг газета "Известия".

"В ближайшее время Россия планирует направить эвакуационный спецборт в Кабул - столицу Афганистана, где власть перешла к движению "Талибан" (запрещено в РФ). Самолет будет предназначен для вывоза в Москву части сотрудников российской дипмиссии, а также этнических афганцев - граждан России и обладателей разрешений на проживание в нашей стране", - говорится в публикации со ссылкой на российский и афганский дипломатические источники.

По словам российского источника издания, "сейчас происходит согласование рейса".

"Мы только определились, что он в принципе будет. Опять же на уровне обсуждений - борт планируется на 20-е числа августа", - уточнил собеседник газеты.

Такие же данные предоставил изданию афганский дипломатический источник в Кабуле.

Газета сообщает, что после смены власти в Афганистане "многие уроженцы республики с российскими документами - а кто-то и с авиабилетами - пытаются вернуться в РФ, среди них есть и женщины с детьми". Но сделать это без посторонней помощи они не могут, пишут "Известия".

Талибы 15 августа вошли в Кабул и заявили, что освободили Афганистан, считают войну завершенной. До этого на фоне вывода войск США и их союзников из Афганистана талибы провели масштабное наступление на афганские правительственные силы.