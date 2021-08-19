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Байден заявил, что США находятся в состоянии "пандемии непривитых"

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что США находятся в состоянии "пандемии непривитых". Он пояснил, что сейчас, по данным его персонала, ответственного за борьбу с коронавирусом, 85 млн человек в стране еще не вакцинированы от COVID-19.

Президент США указал, что эти люди имеют право на вакцинацию и в настоящее время подвергаются реальному риску.

"Я только что провел длительное совещание с моей командой по COVID. Последние данные подтверждают, что мы все еще находимся в состоянии "пандемии непривитых" - сказал Байден в обращении к нации.

По словам президента, "по всей стране практически все случаи госпитализации и смерти от COVID-19 по-прежнему приходятся на тех, кто не вакцинировался".

В то же время, он сообщил: "Есть и хорошая новость: все больше людей получают прививки. В целом, число еженедельных новых прививок выросло более чем на 80 процентов по сравнению с тем, что было месяц назад".

Байден сообщил, что вводит новое требование об обязательной вакцинации сотрудников домов престарелых.

"Сегодня я объявляю о новом шаге. Если вы работаете в доме престарелых и обслуживаете людей по программе Medicare, вам также потребуется сделать прививку", - сказал он.

По его словам, за время пандемии в домах престарелых скончались более 130 тысяч постояльцев, а показатели вакцинации среди персонала домов престарелых значительно отстают от показателей в целом по стране.

По данным портала FiveThirtyEight деятельность Байдена одобряют менее 50% жителей США. Американские СМИ указывают, что рейтинг американского лидера упал на фоне ситуации с выводом военных США из Афганистана и с растущей заболеваемостью коронавирусом в США.

Хроника 09 января 2020 года – 19 августа 2021 годаПандемия коронавируса
США коронавирус Джо Байден

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