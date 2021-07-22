Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:34Заразились
на 21.07В России 6 030 240+23 704В мире 191 445 502+529 526

Байден заявил, что в США идет пандемия коронавируса среди непривитых

Байден заявил, что в США идет пандемия коронавируса среди непривитых
Джо Байден
Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что пандемия COVID-19 в настоящее время угрожает тем, кто не привился от коронавируса.

"У нас пандемия среди тех, кто не прошел вакцинацию. Это так просто, так просто", - сказал Байден в ходе общения с гражданами, организованного телеканалом CNN.

"Если вы вакцинированы, вас не госпитализируют. Вы не попадете в отделение интенсивной терапии. И вы не умрете", - отметил президент США.

Он призвал людей, которые не решаются на вакцинацию, задавать вопросы, чтобы получить ответы.

"Вопрос должен быть задан, на него должен быть дан ответ и люди должны быть вакцинированы", - сказал он.

Президент США также сообщил, что в скором времени вакцинироваться смогут и дети до 12 лет. По его словам, ученые "сейчас проводят исследования, тестирования и принимают решение".

В мае Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) расширило разрешение на экстренное использование вакцины Pfizer против COVID-19 для подростков 12-15 лет. Детям младше 12 лет вакцина пока недоступна.

Байден выразил мнение, что вакцины против COVID-19, которые в настоящее время одобрены в соответствии с разрешением на экстренное использование, "быстро получат полное одобрение".

"Они (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США - ИФ) не обещают мне никакой конкретной даты, но я ожидаю, что (...) в конце августа, начале сентября, октябре, они (вакцины против COVID-19 - ИФ) получат окончательное одобрение", - сказал он.

По данным портала Our World in Data, в США полностью вакцинировано 48,33% населения, еще 7,43% американцев вакцинированы частично.

Администрация Байдена ставила задачу обеспечить 70% взрослого населения США хотя бы одним уколом вакцины от COVID-19 ко Дню независимости США - 4 июля. В Белом доме объясняли, что достичь этой цели не получилось в основном из-за нежелания молодых американцев делать прививки.

США Джо Байден Коронавирус COVID-19

Новости по теме

Новости

В Таджикистане по учебной тревоге подняты все войска и силовые структуры

Антонов отверг использование РФ энергоресурсов для политического давления

Антонов отверг использование РФ энергоресурсов для политического давления

Украина запросила консультации с Еврокомиссией и ФРГ по "Северному потоку 2"

США после соглашения с ФРГ не исключили санкций по "Северному потоку 2"

США после соглашения с ФРГ не исключили санкций по "Северному потоку 2"

Зеленский подписал закон о коренных народах Украины

МИД ФРГ сообщил подробности соглашения с США по "Северному потоку 2"

Что произошло за день: среда, 21 июля

Байден 30 августа примет Зеленского в Вашингтоне

Нуланд раскрыла детали соглашения США-ФРГ по "Северному потоку 2"

Нуланд раскрыла детали соглашения США-ФРГ по "Северному потоку 2"

Двое российских туристов пострадали в ДТП в турецкой Аланье

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');