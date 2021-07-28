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СМИ узнали о планах Байдена обязать вакцинироваться федеральных служащих

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден объявит в четверг о требовании для сотрудников всех федеральных ведомств, в том числе контрактников, вакцинироваться от COVID-19 или сдавать регулярно ПЦР-тесты, сообщает CNN со ссылкой на осведомленный источник.

По его данным, распоряжение еще дорабатывается и о нем будет объявлено 29 июля. Согласно документу, уточняет собеседник телеканала, все сотрудники федеральных ведомств должны будут вакцинироваться, либо регулярно проходить тестирование. Собеседник отметил, что данное требование пока не будет предъявляться к американским военным. Однако Байден, вероятно, расскажет, как Пентагон может попытаться подойти к решению этого вопроса в будущем, сказал источник.

Ранее во вторник Байден в ходе выступления в Управлении директора национальной разведки США намекнул на возможность введения требования на обязательную вакцинацию федеральных служащих.

"Это сейчас рассматривается", - ответил Байден соответствующий вопрос.

Первым министерством США, потребовавшим от своих медицинских работников обязательной вакцинации от COVID-19, стало министерство по делам ветеранов.

Кроме того, в понедельник власти американского штата Калифорния и города Нью-Йорка потребовали, чтобы все государственные и муниципальные служащие вакцинировались от COVID-19 или регулярно проходили тестирование на коронавирус.

В последние недели по всей стране участились случаи заболевания в связи с распространением варианта "дельта".

По данным университета Джонса Хопкинса, в США за время пандемии зарегистрировано более 34,5 млн случаев коронавируса,умерли свыше 611 тыс. инфицированных.

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