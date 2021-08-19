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NYT узнала о неспособности разведки США оценить сроки краха власти в Афганистане

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В докладах разведки, которые представляли президенту США Джо Байдену перед взятием Кабула талибами ("Талибан" запрещен в России), не говорилось о неминуемом крахе правительства Афганистана, узнала The New York Times. Газета ссылается на высокопоставленные источники в администрации США.

При этом в течение всего лета оценки и предупреждения разведслужб становились все мрачнее, пишет газета. Сначала они сообщали об ухудшении ситуации в стране, в июле - уже конкретно отмечали, что талибы берут под контроль дороги, ведущие к Кабулу и что движение, судя по всему, учло уроки предыдущего взятия и потери власти. Также аналитики спецслужб отмечали неготовность правительственных сил к неожиданному напору талибов.

В августе брифинги разведслужб в Белом доме стали еще более лихорадочными, но и накануне взятия Кабула разведслужбы не предупреждали, что существовавший режим рухнет, говорят собеседники газеты.

"Как указал президент, события развивались более быстро, чем мы, вы том числе разведсообщество, предполагали", - официально заявила изданию Эврил Хейнс, директор национальной разведки.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, выступая недавно в Пентагоне, отметил, что прогнозы разведслужб о сопротивлении правительственных войск и о крахе правительства были крайне разнообразны, но он лично не видел докладов с предсказанием, что армия численностью 300 тысяч человек "растает за 11 дней".

При этом разведка годами предупреждала, что талибы сильны и что если международный воинский континент будет выведен из Афганистана, то местное правительство и армия не устоят, отмечает газета.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
США Белый дом Джо Байден Афганистан Марк Милли Пентагон Талибан Эврил Хейнс

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