NYT узнала о неспособности разведки США оценить сроки краха власти в Афганистане

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В докладах разведки, которые представляли президенту США Джо Байдену перед взятием Кабула талибами ("Талибан" запрещен в России), не говорилось о неминуемом крахе правительства Афганистана, узнала The New York Times. Газета ссылается на высокопоставленные источники в администрации США.

При этом в течение всего лета оценки и предупреждения разведслужб становились все мрачнее, пишет газета. Сначала они сообщали об ухудшении ситуации в стране, в июле - уже конкретно отмечали, что талибы берут под контроль дороги, ведущие к Кабулу и что движение, судя по всему, учло уроки предыдущего взятия и потери власти. Также аналитики спецслужб отмечали неготовность правительственных сил к неожиданному напору талибов.

В августе брифинги разведслужб в Белом доме стали еще более лихорадочными, но и накануне взятия Кабула разведслужбы не предупреждали, что существовавший режим рухнет, говорят собеседники газеты.

"Как указал президент, события развивались более быстро, чем мы, вы том числе разведсообщество, предполагали", - официально заявила изданию Эврил Хейнс, директор национальной разведки.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, выступая недавно в Пентагоне, отметил, что прогнозы разведслужб о сопротивлении правительственных войск и о крахе правительства были крайне разнообразны, но он лично не видел докладов с предсказанием, что армия численностью 300 тысяч человек "растает за 11 дней".

При этом разведка годами предупреждала, что талибы сильны и что если международный воинский континент будет выведен из Афганистана, то местное правительство и армия не устоят, отмечает газета.