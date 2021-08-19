NYTimes сообщила об охоте талибов за "коллаборационистами"

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Боевики движения "Талибан" (запрещено в России) активизировали в Афганистане розыск тех, кто оказывал помощь американским и британским военным, пишет The New York Times со ссылкой на попавший в ее распоряжение документ ООН.

По данным газеты, у талибов есть список лиц, которых они разыскиваются для "допроса и наказания". Разыскиваемым угрожают арестом или убийством родственников, если они сами не сдадутся.

Ранее представитель "Талибана" Забиулла Муджахид заявил, что все афганцы, которые сотрудничали в Афганистане с США и их союзниками, будут амнистированы, и призвал их не покидать страну.

15 августа талибы вошли в Кабул. Сейчас они контролируют всю территорию Афганистана, кроме Панджшера и международного аэропорта в Кабуле. Аэропорт контролируют военные США и стран НАТО, которые организуют эвакуацию из Афганистана иностранцев и сотрудничавших с ними афганцев. Британские военные отмечали, что талибы не мешают им работать в аэропорту и идут на сотрудничество. При этом СМИ сообщали, что талибы взяли под контроль дороги к аэропорту и могут не пропускать людей.