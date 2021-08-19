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NYTimes сообщила об охоте талибов за "коллаборационистами"

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Боевики движения "Талибан" (запрещено в России) активизировали в Афганистане розыск тех, кто оказывал помощь американским и британским военным, пишет The New York Times со ссылкой на попавший в ее распоряжение документ ООН.

По данным газеты, у талибов есть список лиц, которых они разыскиваются для "допроса и наказания". Разыскиваемым угрожают арестом или убийством родственников, если они сами не сдадутся.

Ранее представитель "Талибана" Забиулла Муджахид заявил, что все афганцы, которые сотрудничали в Афганистане с США и их союзниками, будут амнистированы, и призвал их не покидать страну.

15 августа талибы вошли в Кабул. Сейчас они контролируют всю территорию Афганистана, кроме Панджшера и международного аэропорта в Кабуле. Аэропорт контролируют военные США и стран НАТО, которые организуют эвакуацию из Афганистана иностранцев и сотрудничавших с ними афганцев. Британские военные отмечали, что талибы не мешают им работать в аэропорту и идут на сотрудничество. При этом СМИ сообщали, что талибы взяли под контроль дороги к аэропорту и могут не пропускать людей.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 19 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Талибан Кабул США ООН

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