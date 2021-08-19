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Апелляция утвердила взыскание с Facebook 17 млн руб. за не удаленный контент

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы в среду признал законным назначение Facebook многомиллионных штрафов из-за отказа компании удалить запрещенную в РФ информацию. Об этом сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Мосгорсуда Валерий Лазарев

Мировой суд Таганского района Москвы 10 июня признал Facebook виновным в совершении административного правонарушения и назначил штраф в размере 17 млн рублей за не удаленный запрещенный контент.

Twitter, Google, Facebook, Telegram, TikTok и Mail.ru с начала года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства. За допущенные нарушения закона компании оштрафованы на миллионы рублей.

Как ранее сообщили в Роскомнадзоре, с 11 февраля служба составляет административные протоколы в отношении различных социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно удалили призывы, в том числе и к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных акциях.

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