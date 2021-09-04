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В отношении Twitter, Telegram, Facebook рассмотрят новые протоколы о правонарушениях

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы в середине сентября рассмотрит очередные протоколы в отношении Twitter, Telegram и Facebook об административных правонарушениях, связанных с отказом удалить запрещенный в России контент.

"С середины августа в суд поступили пять новых протоколов в отношении Facebook, а также по два протокола в отношении Twitter и Telegram. Судебные заседания по ним пройдут 14 сентября", - сообщили "Интерфаксу" в субботу в суде.

Компаниям вменяется совершение правонарушений, предусмотренных частью 2 и по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети "Интернет" информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ). Наказание за правонарушение по части 1 статьи 13.41 предусматривает штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей, по второй части этой статьи - наказание от 3 до 8 млн рублей.

Таким образом, как следует из материалов суда, Twitter и Telegram грозят штрафы до 12 млн руб., Facebook - до 28 млн руб.

Twitter, Facebook и Telegram с начала года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства. Миллионным штрафам также подверглись Google, Mail.ru, TikTok и WhatsApp.

Сумма общих штрафов, полученных Twitter в РФ с начала этого года, составила более 50 млн рублей, Facebook - более 60 млн рублей.

Как ранее сообщили в Роскомнадзоре, с 11 февраля служба составляет административные протоколы в отношении различных соцсетей, которые не удалили или несвоевременно удалили призывы, в том числе и к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных акциях.

Также ряд социальных сетей были привлечены к ответственности за отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ.

Twitter Telegram Facebook Роскомнадзор

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