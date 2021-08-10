Facebook удалила более 300 российских аккаунтов

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Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Facebook во вторник сообщила, что удалила более 300 аккаунтов, зарегистрированных в России, которые, по утверждениям компании, были связаны с распространением дезинформации о вакцинах от COVID-19, сообщают западные СМИ.

По их данным, в Facebook указали, что заблокировали аккаунты, связанные с компанией Fazze, дочерней организацией зарегистрированной в Великобритании фирмы AdNow, которая проводила операции с территории России. Такое решение в социальной сети приняли в связи с нарушением ее политики против иностранного вмешательства. Как отмечается, компания Facebook, в частности, удалила 65 аккаунтов на социальной сети Facebook и 243 аккаунта в Instagram.

В Facebook заявили, что компания Fazze использовала платформу для работы на аудитории в Индии, Латинской Америке и в меньшей степени в США. В ходе расследования эксперты Facebook выяснили, что в рамках кампании по дезинформации Fazze создавала статьи и петиции на таких форумах, как Reddit, Medium и Change.org. Для распространения контента компания использовала фейковые аккаунты на Facebook и в Instagram.

Согласно сообщениям СМИ, Fazze также связывалась с блогерами из разных стран через YouTube, Instagram и TikTok и просила их распространять контент против вакцин за плату. Однако блогеры из Франции и Германии сообщили ранее в этом году о проведении данной кампании, после чего в отношении фирмы было инициировано расследование. СМИ отмечают, что кампания в основном не была успешной, однако некоторые посты привлекли "ограниченное внимание". Как сообщается, операция началась с создания сети фейковых аккаунтов в 2020 году.

Кроме того, в Facebook сообщили, что в июле удалили сеть аккаунтов в Мьянме, связанных с военными этой страны.

Ранее в этом году в Вашингтоне заявляли, что ряд стран, в том числе Россия, занимаются дезинформацией по теме вакцин от коронавируса COVID-19 и выражали в связи с этим обеспокоенность.