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РКН признал Facebook и YouTube лидерами по деструктивному контенту

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Инициативная группа членов Общественной палаты России составила и представила очередной антирейтинг соцсетей, которые нарушают российское законодательство, распространяя деструктивный контент. В Роскомнадзоре рейтинг сочли объективным и согласились, что антилидерами можно признать Facebook и YouTube.

Позицию РКН на презентации высказал начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций ведомства Евгений Зайцев.

"В целом, эти данные соответствуют и рейтинг довольно объективный, хотя мы работаем с более, скажем так, широкими категориями, но это, действительно, соответствует действительности", - сказал он.

Директор "Лиги безопасного интернета", член ОП Екатерина Мизулина выразила надежду, что РКН примет во внимание этот рейтинг.

"Напомню, что, когда мы презентовали первый антирейтинг в феврале этого года, Роскомнадзор предпринял решительные шаги практически незамедлительно - произошло замедление трафика платформы Twitter, и мы надеемся, что и в этот раз серьезные решительные меры по борьбе с деструктивным контентом со стороны Роскомнадзора в отношении лидеров этого антирейтинга будут предприняты. Очень надеемся на активную позицию регулятора в этом вопросе", - сказала она.

Зайцев заверил ее, что ведомство обращает внимание на подобные данные и плотно работает с результатами мониторинга, которые присылают общественные институты.

Facebook и YouTube возглавили это антирейтинг, замыкает тройку Twitter, далее следуют Instagram, "ВКонтакте", TikTok и "Одноклассники". По данным мониторинга, акты цензуры в отношении российских СМИ были зафиксированы только на четырех первых ресурсах: в Facebook - 15, на видеохостинге YouTube - 28, в Twitter - 11 и в Instagram - 13.

В Facebook в феврале 2021 года, когда был составлен первый рейтинг, нашли 2700 экстремистских или запрещенных судом материалов, сейчас их стало 1900. На YouTube за этот же период их количество выросло с 3400 до 4420. В Twitter их количество снизилось с 150 до 100, а в Instagram, наоборот, выросло с 300 до 380.

Что касается фейков, то их также больше всего, по данным рейтинга, в Facebook - 124. НаYouTube их насчитали 81, затем следует "ВКонтакте" с 61, TikTok - 54 и только затем Twitter с 12 материалами. Больше всего призывов к суициду общественники нашли во "ВКонтакте" - 120, 87 обнаружили на Facebook, 35 - на YouTube и 32 - в Instagram.

Инициативная группа представителей ОП, Совета по правам человека и "Лиги безопасного интернета" составляет рейтинги в связи со вступлением в силу с 1 февраля закона о саморегулировании социальных сетей, в соответствии с которым они должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент.

Роскомнадзор сообщил, что начал замедлять трафик Twitter 10 марта, стремясь заставить компанию удалять незаконный контент по требованию российских властей. После этого с представителями Twitter проходили переговоры, и в РКН отметили, что компания стала быстрее реагировать на требования по удалению контента.

О возможном замедлении трафика также был предупрежден Google.

Роскомнадзор Общественная палата Евгений Зайцев Екатерина Мизулина Facebook YouTube Twitter

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