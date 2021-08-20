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Мишустин отметил "большое значение" официального статуса русского языка в Киргизии

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой кабинета министров Киргизии Улугбеком Мариповым отметил большое значение официального статуса русского языка в Киргизии.

"Мы дорожим дружбой и братскими отношениями между россиянами и киргизами. И конечно же, заинтересованы в поступательном развитии наших отношений и нашего сотрудничества по всем направлениям", - подчеркнул Мишустин.

Он отметил, что успешно реализуется проект по направлению российских учителей в школы Киргизии. "Хотел бы также отметить большое значение официального статуса русского языка в Киргизии", - сказал Мишустин.

Мишустин отметил также важность создания комфортных условий для работы российских компаний в республике.

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"В Киргизии работают крупные российские инвесторы в энергетической, промышленной, горнодобывающей и информационно-технологических сферах. Важно создавать комфортные условия для работы, в том числе, российских компаний, формировать благоприятный бизнес-климат, который был бы привлекателен для инвесторов, в том числе, из России для работы в Киргизии", - сказал он.

По его словам, Россия остается одним из ведущих торговых партнеров Киргизии. "По итогам шести месяцев взаимный товарооборот увеличился, по нашим данным, на 37%, это по сравнению с январем-июнем 2020 года, и составил уже более миллиарда долларов", - сказал премьер.

"Приоритетное внимание мы уделяем совместной борьбе с коронавирусной инфекцией. Специалисты Роспотребнадзора осуществили несколько миссий в Киргизию, оказана была гуманитарная помощь", - добавил он.

Мишустин также напомнил о том, что принято решение увеличить частоту регулярных авиарейсов между Москвой и Бишкеком до семи в неделю, возобновляется авиасообщение из Новосибирска, Красноярска, Казани, Екатеринбурга, Иркутска и Грозного - по одному рейсу в неделю.

Михаил Мишустин Киргизия

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