Талибы обыскали закрытые консульства Индии в Афганистане

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) в среду провели обыски в закрытых консульствах Индии в Герате и Кандагаре, сообщил в пятницу телеканал NDTV со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя индийских властей.

"Мы этого ожидали. Они обшарили объекты в поисках документов, а также забрали припаркованные у обоих диппредставительств машины", - сказал источник.

Ранее телеканал Sky news сообщал, что командование "Талибана" отдало приказ боевикам оставаться вне территории иностранных дипмиссий в Кабуле, которые были эвакуированы.

NDTV напоминает, что, кроме посольства в Кабуле и этих двух консульств, Индия располагает консульством в Мазари-Шарифе, которое было закрыто перед захватом города талибами. Посольство в Кабуле официально не закрыто и продолжает работу с помощью местных сил. При этом, источники сообщили NDTV, что талибы не хотят эвакуации индийских дипломатов из посольства в Кабуле, и что политический офис талибов в Катаре довел это желание до сведения властей Индии, заверив индийскую стороны в безопасности ее служащих и охраны.

Тем не менее, ранее Индия вывезла двумя самолетами Boeing C-17 часть дипломатов и гражданских лиц из Афганистана. Некоторые граждане Индии по-прежнему остаются в Кабуле, ожидая вылета.