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Талибам запретили занимать посольства в Кабуле

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В Кабуле высокопоставленный представитель "Талибана" (движение признано в России террористическим и запрещено) запретил боевикам заходить в посольства, в том числе в опустевшие, и останавливать на улицах машины с дипломатическими номерами, передает Sky News.

Талибам всех уровней также приказано следить за тем, чтобы к любым иностранцам в Афганистане не проявляли неуважения.

Мирных граждан талибы призвали выходить из домов и возвращаться к работе и нормальной жизни. Sky News полагает, что руководство движения хочет показать, что талибы изменились и стали более умеренными.

Ранее во вторник талибы объявили всеобщую амнистию в стране, в том числе для правительственных чиновников. Они заверили, что в новое правительство, в соответствии с законами шариата, будут допущены женщины, а также разрешили телеканалам оставить женщин-ведущих. Афганский телеканал TOLONews, который перешел под контроль "Талибана" 16 августа, уже выпустил в эфир строго одетую ведущую, которая взяла интервью у участника медиакоманды талибов.

Талибы 15 августа вошли в Кабул. Теперь они контролируют всю территорию Афганистана, кроме столичного международного аэропорта: там распоряжаются американские военные, которые организуют эвакуацию иностранцев и сотрудничавших с ними местных жителей.

Талибы уже обещали, что не будут мешать работе аэропорта и эвакуации всех желающих. С понедельника они начали арестовывать "причастных к преступлениям", пытаться сдерживать мародеров и изымать оружие у населения.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 17 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
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