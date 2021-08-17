Талибам запретили занимать посольства в Кабуле

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В Кабуле высокопоставленный представитель "Талибана" (движение признано в России террористическим и запрещено) запретил боевикам заходить в посольства, в том числе в опустевшие, и останавливать на улицах машины с дипломатическими номерами, передает Sky News.

Талибам всех уровней также приказано следить за тем, чтобы к любым иностранцам в Афганистане не проявляли неуважения.

Мирных граждан талибы призвали выходить из домов и возвращаться к работе и нормальной жизни. Sky News полагает, что руководство движения хочет показать, что талибы изменились и стали более умеренными.

Ранее во вторник талибы объявили всеобщую амнистию в стране, в том числе для правительственных чиновников. Они заверили, что в новое правительство, в соответствии с законами шариата, будут допущены женщины, а также разрешили телеканалам оставить женщин-ведущих. Афганский телеканал TOLONews, который перешел под контроль "Талибана" 16 августа, уже выпустил в эфир строго одетую ведущую, которая взяла интервью у участника медиакоманды талибов.

Талибы 15 августа вошли в Кабул. Теперь они контролируют всю территорию Афганистана, кроме столичного международного аэропорта: там распоряжаются американские военные, которые организуют эвакуацию иностранцев и сотрудничавших с ними местных жителей.

Талибы уже обещали, что не будут мешать работе аэропорта и эвакуации всех желающих. С понедельника они начали арестовывать "причастных к преступлениям", пытаться сдерживать мародеров и изымать оружие у населения.