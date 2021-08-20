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Талибы задержали нескольких афганских чиновников

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Члены семей некоторых представителей бывших властей Афганистана сообщают о том, что их родственники пропали или задержаны боевиками "Талибана" (запрещенное в России террористическое движение).

По данным телеканала Tolo, в частности талибы взяли под стражу бывшего губернатора и экс-начальника полиции афганской провинции Лагман, пропал и бывший начальник полиции провинции Газни.

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Накануне The New York Times со ссылкой на попавший в ее распоряжение документ ООН сообщила о том, что талибы активизировали поиск тех, кто помогал американским и британским силам в Афганистане. По данным газеты, у талибов имеется список людей, которых они разыскивают для "допроса и наказаний".

Издание отмечает, что боевики "арестовывают и/или угрожают убийством или арестом членов семей определенных лиц, если они сами не сдадутся "Талибану".

Между тем, ранее представитель движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забиулла Муджахид заявил, что все афганцы, которые сотрудничали в Афганистане с США и их союзниками, будут амнистированы, и призвал их не покидать страну.

Во вторник руководство "Талибана" объявило всеобщую амнистию. "Объявляется всеобщая амнистия. Вы можете жить обычной жизнью в обстановке полного доверия", - говорилось в распространенном талибами заявлении.

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Госслужащим было предложено вернуться на рабочие места и продолжать трудовую деятельность в привычном режиме.

Представитель талибов Альханафи Вардак призвал население не беспокоиться по поводу безопасности в Кабуле. "В Кабуле есть четкий план безопасности. Жизнь и имущество всех жителей Кабула, будь то гражданских или военных, в безопасности. У нас нет проблем с ними. Никто не должен волноваться", - заявил он.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 20 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Талибан

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