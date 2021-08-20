Путин выступил против вмешательства в дела Афганистана и развала страны

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин призвал не допустить развала Афганистана и принять реальность прихода талибов к власти. Он сказал это на совместной пресс-конференеции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. "Талибан" считается в России террористической организацией и запрещен.

"Движение "Талибан" сегодня контролирует практически всю территорию страны, включая столицу. Это реалии, и именно из этих реалий нужно исходить, не допуская развала афганского государства, - сказал он. - Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей, стремления строить в других странах демократию по чужим лекалам, не учитывая ни исторические, ни национальные, ни религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы".

Путин отметил, что обсудил это с Меркель.

"Мы Афганистан знаем, знаем хорошо, убедились в том, как эта страна устроена и как контрпродуктивно пытаться навязывать ей непривычные формы государственного управления и общественной жизни. Любые подобные социально-политические эксперименты еще ни разу не увенчались успехом и приводят лишь к разрушению государств", - добавил Путин.

В Москве видят, что талибы "уже заявили о прекращении боевых действий, приступили к наведению общественного порядка, обещали гарантировать безопасность местных жителей, иностранных дипмиссий". "Надеюсь, что все это будет воплощено в жизнь", - продолжил он. Президент считает, что этот процесс должен контролироваться международным сообществом при координирующей роли Совета Безопасности ООН.

"Конечно, это очень расстраивающий момент то, что талибы взяли контроль над страной, но это факт", - сказала в свою очередь Меркель.

По ее словам, с точки зрения Германии приоритетом является "помощь людям, которые на протяжении 20 лет операции миссии НАТО в Афганистане сотрудничали с Германией". Она считает, что таким людям надо предоставить безопасное убежище и вывести "как можно больше этих людей в Германию".

"Я попросила российскую сторону в переговорах с талибами указать на вопросы гуманитарной помощи со стороны ООН в Афганистане, чтобы обеспечить такую гуманитарную помощь, - сказала канцлер. - В перспективе те люди, которые помогали Бундесверу, федеральной полиции должны получить возможность покинуть Афганистан".

"На наш взгляд, особенно важно сейчас не допустить проникновения террористов всех мастей на территории сопредельных с Афганистаном государств, в том числе под видом беженцев", - сообщил Путин.

Ранее конструктивность поведения талибов и их готовность сотрудничать с западными военными отметил британский начальник штаба Британской обороны генерал сэр Ник Картер. Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов 1 7 августа отметил, что признаков чисток в стране не наблюдает и что в столице царит даже "нарочитое" спокойствие, посколько талибы, по его мнению, перестраховываются, опасаясь провокций. Он также напомнил, что представители "Талибана" обещали всеобщую амнистию.

Переговоры с талибами посол провел вскоре после захвата ими Кабула. Они взяли российскую дипмиссию под охрану.

Глава российского МИД Сергей Лавров призвал афганцев формировать новое правительство на основе диалога.