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Контейнеровоз Ever Given спустя три месяца покинул "штрафстоянку"

Контейнеровоз Ever Given спустя три месяца покинул "штрафстоянку"
Фото: Mahmoud El-khawas/picture alliance via Getty Images

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Контейнеровоз Ever Given в среду начал движение со стоянки на Большом Горьком озере со скоростью 4,5 узлов в сторону египетского города Порт-Саид на Средиземном море, свидетельствуют данные сайта www.marinetraffic.com.

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Ранее было достигнуто соглашение об урегулировании финансового спора между администрацией Суэцкого канала и владельцем судна - японской компанией Shoei Kisen Kaisha Ltd. Стороны договорились о размере компенсации за срыв судоходства по каналу и операцию по буксировке контейнеровоза. Администрация канала сначала требовала $916,5 млн, но позже снизила сумму до $550 млн.

Позже в среду состоится торжественная церемония подписания соглашения между сторонами, после чего судно продолжит путь в порт Роттердам (Нидерланды).

В конце марта Ever Given сел на мель в Суэцком канале. Судно, на борту которого находилось более 20 тысяч контейнеров, направлялось из Китая в Роттердам. Контейнеровоз является одним из крупнейших в своем классе: его длина достигает 400 метров, ширина - 59 метров.

В результате инцидента судоходство на канале было заблокировано почти на неделю. В ожидании прохода на подходах к каналу тогда скопилась гигантская пробка, в очереди стояло более 400 судов. Инцидент заставил мировых перевозчиков менять маршруты и графики, перенаправлять контейнеровозы в обход через мыс Доброй Надежды. Последняя группа судов, ожидавших открытия судоходства во время блокировки канала, покинула его 3 апреля. После разблокировки канала контейнеровоз находился на "штрафстоянке" в районе Большого Горького озера, соединяющего северную и южную части канала.

Ever Given

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