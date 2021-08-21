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Байден и представитель Пентагона разошлись во мнениях об "Аль-Каиде" в Афганистане

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и официальный представитель Пентагона Джон Кирби разошлись в оценках по поводу присутствия террористов "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) в Афганистане, на что обратили внимание мировые СМИ.

В миреБайден заявил, что не сожалеет о решении вывести войска из АфганистанаБайден заявил, что не сожалеет о решении вывести войска из АфганистанаЧитать подробнее

Байден в пятницу, в очередной раз отстаивая правильность своего решения о выводе американских войск из Афганистана, заявил, что США выполнили свою афганскую миссию, устранив "Аль-Каиду".

"Послушайте, давайте посмотрим на это в перспективе. Какой у нас интерес к Афганистану на данный момент, когда "Аль-Каиды" больше нет? Мы отправились в Афганистан с явной целью - избавиться от "Аль-Каиды", а также чтобы заполучить Усаму бен Ладена. И мы это сделали", - сказал президент США.

При этом Кирби, уже после речи Байдена, сказал журналистам, что "Аль-Каида" по-прежнему присутствует в Афганистане.

"Мы знаем, что" Аль-Каида", как и ИГИЛ (организация запрещена в РФ - ИФ), присутствует в Афганистане, и мы говорили об этом довольно давно", - заявил он.

По его словам, в США не считают, что численность террористов "Аль-Каиды" в стране "непомерно велика". При этом Кирби признал, что у США "нет точных данных", объяснив это тем, что у Пентагона "способность собирать разведданные в Афганистане уже не та, что раньше".

Кирби, комментируя заявление Байдена, добавил: "Мы считаем, что нет такого уровня присутствия, которое было бы настолько значительным, чтобы оно представляло угрозу для нашей страны, как это было 20 лет назад, 11 сентября".

Террористическое движение "Талибан" (запрещено в РФ) в период своего предыдущего правления в Афганистане (1996-2001 гг.) предоставило убежище террористам "Аль-Каиды" во главе с Усамой бен Ладеном. На этом основании США после терактов 11 сентября 2001 года ввели в Афганистан войска и свергли режим талибов. В начале 2020 года США и "Талибан" подписали соглашение о выводе из Афганистана американских войск при условии, что талибы не позволят "Аль-Каиде" использовать афганскую территорию для угрозы безопасности США и их союзников. Вскоре наблюдатели ООН заявили, что "Талибан" продолжает поддерживать контакт с "Аль-Каидой". МИД РФ с выводами ООН не согласился.

15 августа 2021 года талибы взяли Кабул. Они заявили, что "освободили Афганистан" и считают войну, которую вели, завершенной. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны.

На этой неделе СМИ со ссылкой на доклад Управления Генерального инспектора Пентагона сообщили, что талибы сохраняют контакты с "Аль-Каидой".

Джо Байден Джон Кирби США Талибан Афганистан Аль-Каида

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