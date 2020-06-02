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В МИД РФ назвали бездоказательными слова наблюдателей ООН о связях "Талибана" с "Аль-Каидой"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Москве считают бездоказательными утверждения наблюдателей ООН о том, что афганское движение "Талибан" (запрещено в РФ) продолжает контактировать с запрещенной в РФ террористической группировкой "Аль-Каида", несмотря на обязательства в рамках соглашения с США, сообщил во вторник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

"В этом докладе не все так однозначно - там нет доказательств, только умозаключения в большом количестве", - сказал Кабулов "Интерфаксу".

При этом он отметил, что "обеспокоенность "Аль-Каидой" - это, как говорится, чисто американская фишка". "Американцы, те, кто занимается профессионально ситуацией в Афганистане, прекрасно знают, что "Аль-Каида" сейчас - это мелкая террористическая международная группа, не имеющая значительный военный потенциал", - отметил российский дипломат.

Он пояснил, что для американцев "Аль-Каида" имеет символическое значение, поскольку американские войска вводились в Афганистан под знаком борьбы с этой группировкой". "И им обязательно надо возвышать профиль "Аль-Каиды", чтобы как бы обосновывать свою внешнеполитическую идеологию", - сказалл Кабулов.

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Ранее в наблюдатели миссии ООН распространили доклад, в котором утверждается, что талибы продолжают тесно общаться с "Аль-Каидой", несмотря на обязательства разорвать отношения с этой террористической группировкой, как это предусмотрено соглашением талибов с американцами.

В документе, представленном Совету безопасности ООН, говорится, что в первую очередь талибы тесно контактируют с подразделением "Сеть Хаккани", действующим в стране. "Движение "Талибан" регулярно консультировалось с "Аль-Каидой" во время переговоров с Соединенными Штатами и предлагало гарантии того, что будет чтить их исторические связи", - отмечается в докладе.

В соответствии с соглашением между США и талибами от 29 февраля, последние обязались предотвратить использование "Аль-Каидой" афганской территории для угрозы безопасности Соединенных Штатов и их союзников. США в ответ обязались сократить численность своих войск в Афганистане.

Наблюдатели подчеркнули, что успешная реализация соглашения зависит о того, насколько талибы смогут вынудить "Аль-Каиду" прекратить деятельность в стране.

Специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил накануне журналистам, что, по его мнению, доклад охватывает период до 15 марта, а для реализации американо-талибского соглашения талибам может потребоваться время.

"Они предприняли кое-какие шаги. Они должны сделать гораздо больше", - сказал он, отметив, что, если талибы не выполнят свои обязательства, Вашингтон может пересмотреть свои.

МИД РФ Аль-Каида Талибан Афганистан

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