СМИ сообщили о намерении талибов превратить Афганистан в "колыбель джихада"

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Лидеры террористического движения "Талибан" (запрещено в РФ) предлагают "Аль-Каиде" (запрещена в РФ) использовать территорию Афганистана в качестве убежища и планируют создать в стране "колыбель джихада", пишет шотландское издание британской Sun.

Газета ссылается на доклад Управления Генерального инспектора Пентагона, в котором говорится, что "Талибан" продолжал поддерживать контакты с "Аль-Каидой", предоставляя террористам убежище в Афганистане.

Издание напоминает слова президента США Джо Байдена о том, что Соединенные Штаты добились поставленной цели войны в Афганистане, которая заключалась в том, чтобы "Аль-Каида" не могла использовать Афганистан в качестве базы для нападения на нас вновь".

"Мы достигли этой цели", - сказал Байден в обращении к нации в понедельник.

Однако в докладе Пентагона отмечается, что теперь, когда талибы вернулись к власти, "у них снова есть безопасное место для подготовки массовых убийств", пишет газета.

Талибы начали активные боевые действия в Афганистане с мая на фоне начавшегося вывода из страны войск США и их союзников. Силы "Талибана", вошедшие в воскресенье в афганскую столицу и занявшие президентскую резиденцию, заявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны.