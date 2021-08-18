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СМИ сообщили о намерении талибов превратить Афганистан в "колыбель джихада"

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Лидеры террористического движения "Талибан" (запрещено в РФ) предлагают "Аль-Каиде" (запрещена в РФ) использовать территорию Афганистана в качестве убежища и планируют создать в стране "колыбель джихада", пишет шотландское издание британской Sun.

Афганистан во власти талибов

Газета ссылается на доклад Управления Генерального инспектора Пентагона, в котором говорится, что "Талибан" продолжал поддерживать контакты с "Аль-Каидой", предоставляя террористам убежище в Афганистане.

Издание напоминает слова президента США Джо Байдена о том, что Соединенные Штаты добились поставленной цели войны в Афганистане, которая заключалась в том, чтобы "Аль-Каида" не могла использовать Афганистан в качестве базы для нападения на нас вновь".

"Мы достигли этой цели", - сказал Байден в обращении к нации в понедельник.

Однако в докладе Пентагона отмечается, что теперь, когда талибы вернулись к власти, "у них снова есть безопасное место для подготовки массовых убийств", пишет газета.

Талибы начали активные боевые действия в Афганистане с мая на фоне начавшегося вывода из страны войск США и их союзников. Силы "Талибана", вошедшие в воскресенье в афганскую столицу и занявшие президентскую резиденцию, заявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 18 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
США Афганистан Талибан

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