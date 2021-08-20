Отряды Масуда-младшего отбили у талибов три уезда в провинции Баглан

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные отряды Ахмада Масуда - сыну национального героя Афганистана, лидера "Северного альянса", "панджшерского льва" Ахмад Шаха Масуда - в пятницу отбили у талибов три уезда в провинции Баглан - Салах, Пули-Хисар и Бану, сообщает местное сетевое издание Panjshir_Province.

Движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено.

Ахмад Масуд возглавил сопротивление талибам в Панджшере - последнем регионе Афганистана, который не подконтролен "Талибану".

Panjshir_Province выложило видео, на котором бойцы сопротивления устанавливают флаг Афганистана над зданием главы администрации уезда Дих-Салах.

"Флаг Афганистана вернулся в Дих-Салах провинции Баглан после ожесточенной борьбы с талибами", - сообщило издание вечером в пятницу.

Днем 20 августа издание сообщило, что в Панджшер прибыли представители талибов на переговоры с Ахмадом Масудом. Источник "Интерфакса" уточнил, что талибы предложили региону сдаться без боя.

В этот же день в Панджшер прибыли на переговоры экс-президент Афганистана Хамид Карзай и председатель Высшего совета по примирению Абдулла Абдулла. До этого они обсуждали в Кабуле с талибами формирование нового правительства.