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Отряды Масуда-младшего отбили у талибов три уезда в провинции Баглан

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные отряды Ахмада Масуда - сыну национального героя Афганистана, лидера "Северного альянса", "панджшерского льва" Ахмад Шаха Масуда - в пятницу отбили у талибов три уезда в провинции Баглан - Салах, Пули-Хисар и Бану, сообщает местное сетевое издание Panjshir_Province.

Движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено.

Ахмад Масуд возглавил сопротивление талибам в Панджшере - последнем регионе Афганистана, который не подконтролен "Талибану".

Panjshir_Province выложило видео, на котором бойцы сопротивления устанавливают флаг Афганистана над зданием главы администрации уезда Дих-Салах.

"Флаг Афганистана вернулся в Дих-Салах провинции Баглан после ожесточенной борьбы с талибами", - сообщило издание вечером в пятницу.

Днем 20 августа издание сообщило, что в Панджшер прибыли представители талибов на переговоры с Ахмадом Масудом. Источник "Интерфакса" уточнил, что талибы предложили региону сдаться без боя.

В этот же день в Панджшер прибыли на переговоры экс-президент Афганистана Хамид Карзай и председатель Высшего совета по примирению Абдулла Абдулла. До этого они обсуждали в Кабуле с талибами формирование нового правительства.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 20 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Талибан Панджшер Ахмад Масуд Хамид Карзай Абдулла Абдулла Кабул Баглан

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