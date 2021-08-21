В Кабуле закрылись обменные пункты

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Обменный центр Кабула "Сарои Шахзода", где находятся все обменные пункты столицы, закрыт в связи с приостановлением деятельности Центрального банка Афганистана, сообщил в субботу Совет работников обменных пунктов города.

"Доводим до сведения соотечественников, что деятельность обменных пунктов будет возобновлена лишь после того, как будут решены проблемы Центрального банка и частных банков", - говорится в заявлении.

Судя по публикациям на страничке Центрального банка Афганистана в фейсбуке, последняя запись датирована 15 августа, именно в этот день боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) захватили Кабул, после чего прекратилась деятельность многих госучреждений.