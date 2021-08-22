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Близ аэропорта Кабула погибли семь афганцев

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Давка и жара на подступах к аэропорту в Кабуле привели на выходных к гибели семи афганцев, сообщает в воскресенье Sky News со ссылкой на данные британского министерства обороны.

"Наши мысли - с семьями семи афганских гражданских лиц, скончавшихся в толпе в Кабуле", - заявили в министерстве.

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Как подчеркивается в его заявлении, обстановка остается крайне сложной. "Мы делаем все возможное, чтобы решать проблему как можно более безопасным образом", - сказали в ведомстве.

Телеканал отмечает, что на территорию аэропорта пытаются прорваться тысячи афганцев, причем многие из них не попадают в те категории граждан, которые могут рассчитывать на эвакуацию из захваченного движением "Талибан" (запрещено в России) Афганистана. Люди находятся круглые сутки на солнцепеке, многие теряют сознание из-за жары.

Sky News показывает кадры, на которых видно, как западные военные на подступах к аэропорту пытаются восстановить порядок в толпе и оказывают помощь пострадавшим афганцам.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
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