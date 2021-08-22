Близ аэропорта Кабула погибли семь афганцев

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Давка и жара на подступах к аэропорту в Кабуле привели на выходных к гибели семи афганцев, сообщает в воскресенье Sky News со ссылкой на данные британского министерства обороны.

"Наши мысли - с семьями семи афганских гражданских лиц, скончавшихся в толпе в Кабуле", - заявили в министерстве.

Как подчеркивается в его заявлении, обстановка остается крайне сложной. "Мы делаем все возможное, чтобы решать проблему как можно более безопасным образом", - сказали в ведомстве.

Телеканал отмечает, что на территорию аэропорта пытаются прорваться тысячи афганцев, причем многие из них не попадают в те категории граждан, которые могут рассчитывать на эвакуацию из захваченного движением "Талибан" (запрещено в России) Афганистана. Люди находятся круглые сутки на солнцепеке, многие теряют сознание из-за жары.

Sky News показывает кадры, на которых видно, как западные военные на подступах к аэропорту пытаются восстановить порядок в толпе и оказывают помощь пострадавшим афганцам.