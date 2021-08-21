Талибы передали через посольство РФ послание представителям власти в Панджшере

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Представитель политофиса "Талибан" (движение запрещено в РФ) в субботу посетил посольство РФ в Кабуле, передал представителям власти в Панджшере предложение достичь политического соглашения, заявил российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов.

"У нас сегодня был в посольстве представитель политического офиса талибов, и он просил передать панджшерцам политический сигнал", - сказал Жирнов в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

"Они просили, чтобы Россия передала лидерам и жителям Панджшера следующее: до настоящего времени талибы не предпринимали ни одной попытки войти в Панджшер силой, группировка рассчитывает на нахождение мирного пути разрешения ситуации, например, через достижение политического соглашения", - добавил он.

По словам посла, в послании отмечается, что талибы "не хотят кровопролития и настроены на диалог".

Жирнов добавил, что такое послание говорит о том, что талибы хотят урегулировать ситуацию "более цивилизованно", чем занимавший пост вице-президента Афганистана при Ашрафе Гани Амрулла Салех.

Также Жирнов указал, что не верит в возможность экспансии "Талибана" в страны центральной Азии.

"Я в это не верю. Не верю, что они пойдут. У них слишком много дел дома", - сказал он.

Жирнов отметил, что российские дипломаты в Кабуле имеют "полное взаимопонимание" с коллегами из Китая и Пакистана по текущей ситуации в Афганистане.

Движение "Талибан" в середине августа взяло под контроль территорию Афганистана, в том числе Кабул. Экс-президент страны Ашраф Гани покинул страну и в настоящий момент находится в ОАЭ. Между тем вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что продолжает находиться в стране и считает себя законным главой государства. Салех находится в горной провинции Панджшер, которая остается единственным регионом, неподконтрольным талибам.

В движении "Талибан" заявляют, что ведут переговоры о создании переходного правительства с рядом афганских политических сил. Ни одна страна пока не признала "Талибан" законным руководством Афганистана.