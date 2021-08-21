Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Талибы передали через посольство РФ послание представителям власти в Панджшере

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Представитель политофиса "Талибан" (движение запрещено в РФ) в субботу посетил посольство РФ в Кабуле, передал представителям власти в Панджшере предложение достичь политического соглашения, заявил российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов.

"У нас сегодня был в посольстве представитель политического офиса талибов, и он просил передать панджшерцам политический сигнал", - сказал Жирнов в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

"Они просили, чтобы Россия передала лидерам и жителям Панджшера следующее: до настоящего времени талибы не предпринимали ни одной попытки войти в Панджшер силой, группировка рассчитывает на нахождение мирного пути разрешения ситуации, например, через достижение политического соглашения", - добавил он.

По словам посла, в послании отмечается, что талибы "не хотят кровопролития и настроены на диалог".

Жирнов добавил, что такое послание говорит о том, что талибы хотят урегулировать ситуацию "более цивилизованно", чем занимавший пост вице-президента Афганистана при Ашрафе Гани Амрулла Салех.

Также Жирнов указал, что не верит в возможность экспансии "Талибана" в страны центральной Азии.

"Я в это не верю. Не верю, что они пойдут. У них слишком много дел дома", - сказал он.

Жирнов отметил, что российские дипломаты в Кабуле имеют "полное взаимопонимание" с коллегами из Китая и Пакистана по текущей ситуации в Афганистане.

Движение "Талибан" в середине августа взяло под контроль территорию Афганистана, в том числе Кабул. Экс-президент страны Ашраф Гани покинул страну и в настоящий момент находится в ОАЭ. Между тем вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что продолжает находиться в стране и считает себя законным главой государства. Салех находится в горной провинции Панджшер, которая остается единственным регионом, неподконтрольным талибам.

В движении "Талибан" заявляют, что ведут переговоры о создании переходного правительства с рядом афганских политических сил. Ни одна страна пока не признала "Талибан" законным руководством Афганистана.

Хроника 18 июля – 21 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Талибан Афганистан Россия Дмитрий Жирнов

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca

Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca

Греция завершила строительство заграждений на границе с Турцией

Дипломаты выяснят ситуацию с приплывшим за убежищем в Японию жителем Кунашира

Что случилось этой ночью: суббота, 21 августа

Байден и Пентагон разошлись во мнениях о присутствии "Аль-Каиды" в Афганистане

Байден и Пентагон разошлись во мнениях о присутствии "Аль-Каиды" в Афганистане

Посол Антонов заявил о надуманном предлоге для новых санкций США против РФ

Посол Антонов заявил о надуманном предлоге для новых санкций США против РФ
Навальный попал в больницу

США введут санкции против России, связанные с ядерной сферой и огнестрельным оружием

США введут санкции против России, связанные с ядерной сферой и огнестрельным оружием

Байден подписал указ о праве вводить санкции против российских трубопроводов

США расширят санкционный список в связи с "Северным потоком 2"

США расширят санкционный список в связи с "Северным потоком 2"
Навальный попал в больницу

Под санкции США за Навального попали девять человек и две организации

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');