Лидеры стран ОДКБ обсудят 23 августа вопросы безопасности из-за событий в Афганистане

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Лидеры стран ОДКБ в понедельник в режиме видеоконференции обсудят ситуацию в Афганистане, сообщил президент России Владимир Путин.

"Конечно, сейчас один из наиболее актуальных вопросов - это вопросы безопасности, особенно, в связи с событиями, которые сейчас развиваются в Афганистане. Мы в понедельник, надеюсь, соберемся в режиме видеоконференции в рамках ОДКБ, просто сверим часы", - сказал он в субботу на встрече со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Кремле.

"Потом у нас еще работа в рамках ШОС и ОДКБ в плановом порядке в середине сентября", - добавил Путин.

Он также поблагодарил казахстанского коллегу за согласие принять участие в работе Восточного экономического форума в сентябре.

Ранее сообщалось, что Токаев примет онлайн-участие в ВЭФ -2021.