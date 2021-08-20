Таджикистан, Узбекистан, Казахстан предложили США помощь в эвакуации из Кабула

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Ряд стран предложили США помощь при транзите вывозимых из Кабула людей, заявил в пятницу представитель госдепа Нед Прайс.

"Бахрейн, Дания, ФРГ, Италия. Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Турция, ОАЭ, Великобритания, Узбекистан - либо уже помогали, либо - будут помогать в вопросе транзита граждан США, а в некоторых случаях - граждан других стран", - сказал он на брифинге в госдепе.

Кроме того, по слова Прайса, группа страны, в которую вошла, в частности, Украина, "сделала щедрые предложения в том, что касается размещения афганцев".

США проводят в аэропорту Кабула эвакуацию афганцев и иностранцев, не желающих оставаться в захваченном движением "Талибан" (запрещено в РФ) Афганистане.