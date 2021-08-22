Что случилось этой ночью: воскресенье, 22 августа

Предложение талибов о политическом соглашении с представителями власти в Панджшере, задержания журналистов у здания ФСБ на Лубянке, протесты против санитарных паспортов во Франции

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Талибы передали через посольство РФ послание представителям власти в Панджшере. Представитель политофиса "Талибана" (движение запрещено в РФ) предложил панджшерцам достичь политического соглашения, заявил российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов. По его словам, в послании отмечается, что талибы "не хотят кровопролития и настроены на диалог".

- Число задержанных на пикетах у здания ФСБ на Лубянке возросло до девяти. Среди них оказался корреспондент RT Илья Васюнин, который когда-то работал на "Дожде" (признан СМИ-иноагентом), и журналистка "Таких дел" Лариса Жукова. На задержанных составили протоколы по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения акции).

- Во Франции на акции против санитарных паспортов вышли более 175 тыс. человек. Всего во Франции в эту субботу состоялось 220 акций, в том числе четыре манифестации прошли в Париже при участии около 14700 протестующих. МВД сообщило о двадцати задержанных в ходе демонстраций, один полицейский получил ранение.

- Путин пообещал Нижнему Новгороду кредиты на инфраструктурные проекты. По словам президента России, "комфортные и безопасные транспортные артерии дадут дополнительный импульс для развития южной и восточной частей города". Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе встречи с Путиным также попросил вернуться к теме строительства высокоскоростной железной дороги Москва - Нижний Новгород.

- США вернули в Кабул прежнего посла для ускорения эвакуации граждан. "Правительство США было и остается приверженным Афганистану. Посол Джон Басс недавно вернулся в Кабул, чтобы помочь с переселением тысяч граждан США, афганцев и его бывших коллег", - говорится в сообщении американского посольства.