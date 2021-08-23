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ФРГ за неделю эвакуировала из Кабула через Ташкент более 2 тыс. человек

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Германия за минувшую неделю вывезла через Ташкент более 2 тысяч эвакуированных из Афганистана, включая граждан ФРГ и других стран ЕС, а также афганцев, сотрудничавших с иностранными государствами, сообщает в воскресенье германское посольство в Узбекистане.

"С понедельника бундесвер летает за гражданами Германии, ЕС и Афганистана из Кабула в Ташкент военными самолетами. На 18 рейсах (по состоянию на 22 августа 9:30) удалось вывезти в безопасности более 2 тысяч человек", - говорится в сообщении посольства ФРГ в фейсбук.

По данным дипмиссии, в аэропорту Ташкента эвакуируемые снабжаются продуктами питания и водой, обеспечиваются медикаментами и тестируются на COVID-19, а затем направляются в Германию спецрейсами.

Как сообщалось, в Ташкент из Кабула вылетают военные самолеты, из Ташкента эвакуируемых вывозят самолеты Lufthansa и Uzbekistan Airways.

20 августа МИД Узбекистана заявил о том, что в настоящее время предпринимаются совместные усилия с такими государствами как Германия, Россия, США, Швейцария, Австрия, Дания, Польша, Венгрия, Словакия, Казахстан с предоставлением им услуг по использованию аэропортовой инфраструктуры, разрешений на пролёт через воздушное пространство, взлёт и посадку, оказание необходимого технического и логистического содействия.

Хроника 18 июля – 23 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
ФРГ Кабул Афганистан

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