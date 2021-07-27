Wildberries не ждет негативного влияния украинских санкций на компанию

: Основатель и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук Фото: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Онлайн-ритейлер Wildberries не ожидает негативного воздействия на свою деятельность из-за украинских санкций.

"Несмотря на быстрый рост популярности компании на Украине, объемы продаж в этой стране составляют 0,01% в текущем обороте Wildberries. Таким образом, по мнению компании, введенные санкции могут нанести ущерб только предпринимателям Украины и покупателям, которые лишатся широкого ассортимента товаров по доступным ценам", - говорится в сообщении компании.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО, которое предусматривает экономические санкции против Wildberries, а также его подразделений на Украине, в Польше, Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстане. Также санкции сроком на 3 года вводятся в отношении совладельцев Wildberries - Татьяны Бакальчук и Владислава Бакальчука.

Wildberries на Украине

По данным ритейлера, объемы продаж товаров украинского производства за год (июль 2020 - июль 2021 года) через онлайн-платформу Wildberries превысили 1,1 млрд рублей. Таким образом, ограничения могут оказать негативное влияние на представителей малого бизнеса Украины, для которого Wildberries является одной из самых популярных торговых платформ для продаж товаров в 14 зарубежных странах, среди которых Россия, США, Германия, Франция, Италия и другие, считают в компании.

Около 24% товаров украинского производства, которые продаются на онлайн-платформе, относятся к категории косметики, 17% - игрушки, 11% - посуда и инвентарь. Также на Wildberries реализуется одежда, обувь, книжная продукция, зоотовары и др.

При этом в компании отметили, что на Wildberries реализуются товары, которые другие иностранные игроки давно продавали на территории Украины. "Несмотря на это, ограничения коснулись только Wildberries, что свидетельствует о политике "двойных стандартов" и дискриминации по отношению к нашему бизнесу", - заявили в Wildberries.