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Зеленский продлил санкции против ряда российских СМИ и оборонных предприятий

Зеленский продлил санкции против ряда российских СМИ и оборонных предприятий
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: Ukrainian Presidency/Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в силу решения Совета национальной безопасности и обороны от 18 июня, которым продлеваются персональные и экономические санкции против 312 физических и 103 юридических лиц, список которых был предоставлен Кабинетом министров.

Вместе с ним был опубликован полный перечень лиц, против которых вводятся санкции от СНБО. Среди прочих в нем значатся гендиректор российского "Первого канала", главный редактор телеканала "Russia Today", а также ряд других российских журналистов и политических деятелей.

В список юридических лиц, против которых вводятся санкции СНБО, входят российские СМИ, в частности, ОАО "Первый канал. Всемирная сеть", телеканалы "РТР-Планета", информационный канал "Россия-24", которые входят в структуру Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания", ОАО "Телекомпания НТВ".

Санкции СНБО были продлены также относительно ряда военно-промышленных госпредприятий РФ, предприятий, находящихся на территории Крыма, а также ряда других организаций, в частности "Благотворительного фонда Святителя Василия Великого", некоммерческой организации "Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом" и других.

Украина Владимир Зеленский Первый канал Россия-24 СНБО

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