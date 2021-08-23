Лукашенко и Путин в понедельник провели телефонный разговор

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели в понедельник телефонный разговор, сообщает близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул первого".

"Лукашенко и Путин сегодня вечером поговорили по телефону. Продолжить обсуждение актуальных вопросов договорились еще утром во время саммита", - говорится в сообщении.

По информации "Пула первого" президенты обсудили экономическую составляющую взаимоотношений двух стран. "Говорили о союзных программах, которые на сегодняшний день в высокой степени готовности. Конкретные решения будут приняты в ближайшее время. Также обсудили предстоящие учения "Запад-2021", - говорится в сообщении телеграм-канала.

Там уточняется, что "отдельно и подробно остановились президенты на ситуации на границах Беларуси с НАТО".

"Говорили и о сотрудничестве в области подготовки кадров военных и спецслужб, а также взаимодействии в области СМИ. Договорились Лукашенко и Путин о графике контактов на высшем уровне в ближайшее время", - сообщает телеграм-канал.