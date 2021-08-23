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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Песков назвал блокировку "МК" и "Ведомостей" на Украине шагом к удушению свободы слова

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Решение президента Украины Владимира Зеленского заблокировать сайты российских компаний и СМИ - это еще один шаг на пути удушения свободы слова на Украине и зачистки страны от неудобных и некомфортных информационных потоков, заявил пресс-секретарь президента России Дмитирй Песков.

По его словам, сложившаяся ситуация - "еще один шаг в цепочке блокирования любых потоков информации (на Украине - ИФ), которые касаются нашей страны, наших СМИ".

Зеленский 22 августа подписал указ о введении в силу решения СНБО Украины о блокировке доступа к сайтам "Ростелекома", изданий "Московский комсомолец", АО "Бизнес ньюс медиа" (газета "Ведомости") и ряду других российских ресурсов. Главред "МК" Павел Гусев уже сказал, что украинская редакция издания продолжит работу.

Дмитрий Песков Владимир Зеленский Украин МК БНМ Ростелеком

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