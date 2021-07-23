Минюст включил "Проект Медиа" в перечень нежелательных НПО

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Российский Минюст внес в реестр иностранных НПО, деятельность которых в России нежелательна, американскую организацию "Проект Медиа". Она стала 41-й НПО в списке. До нее СМИ в этом реестре не было.

15 июля "Проект Медиа" признала нежелательной Генпрокуратура. По мнению надзорного ведомства, деятельность организации "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

В тот же день Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов главного редактора "Проекта" Романа Баданина, а также четырех сотрудников издания - Ольгу Чуракову, Петра Маняхина, Марию Железнову и Юлию Лукьянову.

16 июля команда "Проекта" заявила, что американская "Проект Медиа" уже находится в стадии ликвидации и больше не имеет отношений с журналистами, работающими в России.

Российское интернет-издание "Проект" было создано Баданиным в 2018 году. Оно специализируется на журналистских расследованиях, одно из них - в июне этого года - было посвящено главе МВД России Владимиру Колокольцеву.