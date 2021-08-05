"МБХ медиа" закрывается

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Онлайн-издание "МБХ Медиа" прекращает свою работу после блокировки его сайта по требованию Генпрокуратуры, которая считает его ресурсом признанной в РФ нежелательной организации.

"Я не готова ставить под угрозу свободу и жизни других людей. Михаил Ходорковский – тоже. Проект "МБХ медиа" закрывается", - написала главный редактор издания Вероника Куцылло в своем фейсбуке в четверг.

Ранее в четверг о прекращении работы заявили еще два проекта экс-главы "ЮКОСа" Ходорковского – онлайн издания "Открытые медиа" и "Правозащита Открытки".

В среду вечером редакции "Открытых медиа" и "МБХ Медиа" сообщили о блокировке своих сайтов на территории РФ. Также стало известно о блокировке сайта правозащитной организации "Правозащита Открытки" и сайта учрежденной Ходорковским премии "Профессия – журналист".

В Роскомнадзоре "Интерфаксу" сообщили, что сайты заблокированы по требованию Генпрокуратуры, так как надзорное ведомство считает их связанными с признанными в РФ нежелательными организациями Ходорковского.

Генпрокуратура РФ признала нежелательными организациями несколько проектов Ходорковского, среди которых Open Russia Civic Movement, Open Russia.

Минюст признал СМИ-иноагентами главного редактора "Открытых медиа" Юлию Ярош, ее заместителя Максима Гликина и корреспондента издания Илью Рождественского. Первые двое в среду обжаловали свой статус в суде.