Китайский марсоход проехал более километра по поверхности Марса

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Китайский марсоход "Чжужун" преодолел более километра по поверхности Марса в рамках своей миссии на "Красной планете". Об этом сообщает в понедельник агентство "Синьхуа" со ссылкой на Центр лунных исследований и космической программы при Китайском национальном космическом управлении (CNSA).

Ранее CNSA заявило об успешном завершении основной миссии марсохода 15 августа, за время работы аппарата на поверхности планеты, специалисты получили более 10 гб данных.

"Чжужун" оснащен рядом приборов для исследований Марса - георадаром, магнитометром, метеорологическими приборами, панорамными и многоспектральными камерами.

В рамках исследований ровер должен фотографировать поверхность планеты и собирать данные о геологии, топографии, метеорологических явлениях, участках водяного льда и признаках жизни на планете.

Марсоход был доставлен на поверхность Марса с помощью космического аппарата Тяньвэнь-1, который сел на поверхности планеты 15 мая, а уже 22 мая "Чжужун" успешно съехал по трапу с посадочной платформы.

Миссия марсохода была рассчитана на 90 марсианских суток (солов), которые на 2,7% длиннее земных. Несмотря на выполнение основной миссии, ровер продолжит сбор данных на Марсе.