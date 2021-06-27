Космическое управление Китая опубликовало видео с Марса

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Национальное космическое управление Китая в воскресенье опубликовало видеозапись, сделанную в ходе миссии "Тяньвэнь-1" на Марсе.

На видео запечатлен момент раскрытия парашюта спускаемого аппарата. Также есть запись выезда марсохода Zhurong ("Чжучжун") на поверхность планеты со звуком и вид на марсианский пейзаж.

Ранее в июне марсоход передал на Землю снимки с поверхности Марса.

Марсоход "Чжучжун" 15 мая совершил посадку с космического аппарата "Тяньвэнь-1". Для Китая это стало первой посадкой зонда на другую планету. "Тяньвэнь-1" был запущен с космодрома Вэньчан 23 июля 2020 года. Космический аппарат вышел на орбиту Марса в феврале после почти семи месяцев полета и выбирал потенциальное место для посадки свыше двух месяцев.