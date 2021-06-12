Китайский марсоход передал на Землю фотографии с Марса

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Китайский марсоход Zhurong ("Чжучжун") прислал на Землю серию снимков с поверхности Марса, включая селфи, сообщает BBC News.

Робот, который приземлился в мае на Марсе, установил беспроводную камеру на поверхности планеты, а затем откатился на небольшое расстояние, чтобы сфотографировать самого себя. На втором снимке видна только посадочная платформа. На третьем фото фигурирует панорама горизонта с места посадки. На платформе и марсоходе также видны китайские флаги.

New images taken by China"s 1st Mars rover #Zhurong, showing national flag on the red planet, landing site panorama, Martian landscape, and a selfie of the rover with the landing platform. pic.twitter.com/hrUAil1ov4 — Chinese Mission to UN (@Chinamission2un) June 11, 2021

Снимки были представлены Национальным космическим управлением КНР на церемонии в честь успешного продолжения миссии.

Марсоход "Чжучжун" 15 мая совершил посадку с космического аппарата "Тяньвэнь-1". Для Китая это стало первой посадкой зонда на другую планету. "Тяньвэнь-1" был запущен с космодрома Вэньчан 23 июля 2020 года. Космический аппарат вышел на орбиту Марса в феврале после почти семи месяцев полета и выбирал потенциальное место для посадки свыше двух месяцев.