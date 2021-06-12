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Китайский марсоход передал на Землю фотографии с Марса

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Китайский марсоход Zhurong ("Чжучжун") прислал на Землю серию снимков с поверхности Марса, включая селфи, сообщает BBC News.

Робот, который приземлился в мае на Марсе, установил беспроводную камеру на поверхности планеты, а затем откатился на небольшое расстояние, чтобы сфотографировать самого себя. На втором снимке видна только посадочная платформа. На третьем фото фигурирует панорама горизонта с места посадки. На платформе и марсоходе также видны китайские флаги.

Снимки были представлены Национальным космическим управлением КНР на церемонии в честь успешного продолжения миссии.

Марсоход "Чжучжун" 15 мая совершил посадку с космического аппарата "Тяньвэнь-1". Для Китая это стало первой посадкой зонда на другую планету. "Тяньвэнь-1" был запущен с космодрома Вэньчан 23 июля 2020 года. Космический аппарат вышел на орбиту Марса в феврале после почти семи месяцев полета и выбирал потенциальное место для посадки свыше двух месяцев.

Китай

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