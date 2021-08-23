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Итальянские медики отправились в неподконтрольную талибам провинцию Панджшер

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Неправительственный медицинский итальянский центр Emergency с центром в Кабуле направил медперсонал в единственную неподконтрольную захватившим Афганистан боевикам "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация) провинцию Панджшер.

"Из Кабула мы отправили нескольких коллег в нашу больницу в Анаба (уезд в Панджшерском ущелье), чтобы быть готовыми справиться с любым массовым притоком военных раненых", - сообщил вечером в понедельник координатор центра по медицинским вопросам Альберто Занин.

В миреТалибы сообщили, что окружили своих противников в ПанджшереТалибы сообщили, что окружили своих противников в ПанджшереЧитать подробнее

Сегодня после недельных попыток захватить Панджшер талибы впервые подтвердили, что проводят операцию против провинции. "Уезды провинции Баглан: Бану, Пули-Хисар и Дих-Салах полностью очищены от злого врага. Моджахеды стоят у ворот Панджшера. Перевал Саланг открыт, и враг находится в осаде в Панджшере. Исламский Эмират пытается решить вопрос путем переговоров", - написал в твиттере представитель талибов Вардак Альханафи.

Однако издание, близкое к защитникам провинции Panjshir Province еще в пятницу 20 августа сообщило, что бойцы, верные Масуду, отбили у талибов три уезда в провинции Баглан: Дих-Салах, Пули-Хисар и Бану.

Вардак Альханафи в понедельник подтвердилт, что на захват Панджшера талибы перебросили дополнительные силы из северо-восточных провинций: Бадахшан, Тахар, Кундуз и Баглан.

Источники, близкие к Движению сопротивления, возглавляемого Ахмадом Масудом, сыном лидера антиталибовской коалиции Ахмад Шаха Масуда, сообщают о том, что крупная группировка талибов численностью до 3 тыс. боевиков с тяжелым вооружением на 700 автомобилях в ночь на воскресенье без боя вошла в ущелье Андароб провинции Баглан, где находятся эти уезды. За несколько дней боестолкновений, по сведениям защитников Панджшера, талибы понесли тяжелые потери - до 300 человек убитыми, среди убитых и попавших в плен оказались высокопоставленные представители боевиков. Захват Андароба позволит радикалам выйти в тыл защитников Панджшера через перевал Ховак.

В то же время, сторонники Масуда утром в воскресенье объявили о взятии под свой контроль уезда Доши на стратегической автотрассе Кабул-Баглан.

Афганистан Панджшер Талибан Италия

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