Талибы сообщили, что окружили своих противников в Панджшере

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Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В движении "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) заявляют, что окружили силы Фронта национального сопротивления Афганистана в провинции Панджшер, передает в понедельник Al Jazeera.

Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид в понедельник сообщил в соцсетях, что силы талибов окружили территорию, занимаемую бойцами сопротивления, однако при этом подчеркнул, что "Исламский Эмират пытается решить ситуацию мирно".

Ночью ряд СМИ сообщал о боестолкновениях между талибами и Фронтом национального сопротивления. При этом талибы заверяли, что одерживают верх, тогда как бывший вице-президент страны Амрулла Салех сообщал, что силы сопротивления держат ситуацию под контролем.

Боевые действия проходят в горном районе, доступ в который крайне ограничен. Поэтому, как сообщают СМИ, самостоятельно проверить, какова ситуация в зоне боевых действий, журналисты не могут.

На данный момент Фронт национального сопротивления Афганистана контролирует территории в провинции Панджшер, которую лидер движения Ахмад Масуд назвал "последним бастионом афганской свободы". BBC отмечает, что, по словам представителя движения, оно в настоящее время насчитывает 9 тыс. бойцов.