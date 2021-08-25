В посольстве РФ сочли, что талибы не хотят решать силой панджшерскую проблему

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Талибы (движение "Талибан" запрещено в РФ) могли бы взять Панджшер силовым путем за один день, однако не хотят этого делать, заявил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.

"Если бы талибы хотели решить силой панджшерскую проблему, я думаю, им хватило бы одного дня. Панджшер очень маленький. Но они этого не хотят, если им верить, верить тому сигналу, который они передавали через меня", - сказал Жирнов в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

По словам посла, если талибы сдержат свои обещания, они будут "мягко дожимать" Панджшер, чтобы его лидеры осознали бесперспективность вооруженных вылазок.

Представители движения "Талибан" ранее передали представителям власти в Панджшере через посольство РФ в Кабуле предложение о политическом соглашении. Очередной раунд переговоров представителей радикального движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) с делегацией защитников Панджшера состоялся на территории провинции Парван, сообщил в среду вечером источник, близкий к "Талибан".

"Сегодня в Парване состоялась важная встреча между официальными лицами Исламского Эмирата (частично признанное государство при талибах, существовавшее с 1996 по 2001 год, - ИФ) во главе с Амир Хан Моттаки (министр информации и культуры в правительстве талибов, существовавшем с 1996 по 2001 годы, - ИФ) и делегацией, прибывшей из Панджшера", - сообщил источник в твиттер. В сообщении говорится, что заключительные переговоры по урегулированию Панджшерского вопроса запланированы в ходе следующей встречи. Представители Масуда пока не комментировали данное сообщение.

В июле-августе боевики движения "Талибан" захватили территорию всей страны, в том числе (15 августа) - Кабул. Единственной неподконтрольной талибам провинцией остается Панджшер. Силы сопротивления возглавляет сын лидера антиталибовской коалиции Ахмад Шаха Масуда - Ахмад Масуд. С начала августа боевики "Талибан" предприняли несколько попыток штурмовать Панджшерское ущелье со стороны долины Андароб в провинции Баглан, но, понеся большие потери, отступили. Параллельно с усилиями по захвату провинции, талибы ведут переговоры с представителями Масуда младшего.