Что случилось этой ночью: вторник, 24 августа

Планы талибов по созданию совета для управления Афганистаном и удар Израиля по сектору Газа в ответ на запуск шаров с зажигательной смесью

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- "Талибан" (запрещен в РФ) решил создать совет из 12 человек для управления Афганистаном. По данным источников Foreign Policy, в совет войдут лидер политического крыла талибов мулла Абдул Гани Барадар, сын основателя "Талибана" мулла Мухаммад Якуб, высокопоставленная фигура террористической структуры "Сеть Хаккани" (запрещена в РФ) Халил Хаккани, а также некоторые "уступчивые члены бывшего правительства".

- В Нижегородской области и Мордовии из-за природных пожаров ввели межрегиональный режим ЧС с федеральным уровнем реагирования. Сейчас на территории заповедника "Заповедная Мордовия" действуют два очага пожаров площадью 10 и 120 гектаров. Еще 2 гектара горит на территории города Первомайск в Нижегородской области.

- Армия обороны Израиля нанесла удары по сектору Газа в ответ на запуск оттуда воздушных шаров с зажигательной смесью. Израильские военные выпустили по южной части сектора Газа не менее пяти ракет. Из-за запущенных из Газы шаров на территории Израиля вспыхнуло не менее девяти пожаров.

- Сборная России по пляжному футболу обыграла Японию и вышла в 1/4 финала домашнего ЧМ. Результат проходившей в Москве встречи – 7:1 (3:0, 1:0, 3:1) в пользу россиян. Эта победа обеспечила российской команде выход в четвертьфинал турнира с первого места, где соперником россиян будет Испания.