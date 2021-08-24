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Талибы решили создать совет из 12 человек для управления Афганистаном

Талибы решили создать совет из 12 человек для управления Афганистаном
Архивное фото
Фото: Marcus Yam/Los Angeles Times via Getty Images

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Для управления Афганистаном террористическое движение "Талибан" (запрещено в РФ), захватившее власть в стране, намерено сформировать совет из 12 человек, сообщило Foreign Policy со ссылками на источники, близкие к руководству талибов.

По словам собеседников издания, в состав совета войдут некоторые "уступчивые члены бывшего правительства", чтобы новая администрация выглядела "приемлемой для международного сообщества".

В состав совета, по данным издания, войдут "три самых влиятельных лица" - лидер политического крыла талибов мулла Абдул Гани Барадар, сын основателя "Талибана" мулла Мухаммад Якуб и высокопоставленная фигура связанной с талибами террористической структуры "Сеть Хаккани" (запрещена в РФ) Халил Хаккани. Последний внесен в черные списки ООН и США, отмечается в публикации.

По информации от близкого к Барадару и Якубу источника, место в совете предполагалось предложить Ахмаду Масуду, который после захвата власти талибами возглавил силы сопротивления движению "Талибан" в провинции Панджер. Но, считает журнал, включение Масуда в состав совета "маловероятно".

Руководство движения "хочет выглядеть как можно более инклюзивным", заявили различные источники. Неофициальные переговоры по формированию органа власти уже начались руководством талибов с координационным советом, созданным бывшим президентом Хамидом Карзаем и главой Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдуллой Абдуллой.

15 августа 2021 года талибы взяли Кабул. Они заявили, что "освободили Афганистан" и считают войну, которую вели, завершенной. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 24 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
США Афганистан Талибан

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