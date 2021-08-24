Талибы решили создать совет из 12 человек для управления Афганистаном

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Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Для управления Афганистаном террористическое движение "Талибан" (запрещено в РФ), захватившее власть в стране, намерено сформировать совет из 12 человек, сообщило Foreign Policy со ссылками на источники, близкие к руководству талибов.

По словам собеседников издания, в состав совета войдут некоторые "уступчивые члены бывшего правительства", чтобы новая администрация выглядела "приемлемой для международного сообщества".

В состав совета, по данным издания, войдут "три самых влиятельных лица" - лидер политического крыла талибов мулла Абдул Гани Барадар, сын основателя "Талибана" мулла Мухаммад Якуб и высокопоставленная фигура связанной с талибами террористической структуры "Сеть Хаккани" (запрещена в РФ) Халил Хаккани. Последний внесен в черные списки ООН и США, отмечается в публикации.

По информации от близкого к Барадару и Якубу источника, место в совете предполагалось предложить Ахмаду Масуду, который после захвата власти талибами возглавил силы сопротивления движению "Талибан" в провинции Панджер. Но, считает журнал, включение Масуда в состав совета "маловероятно".

Руководство движения "хочет выглядеть как можно более инклюзивным", заявили различные источники. Неофициальные переговоры по формированию органа власти уже начались руководством талибов с координационным советом, созданным бывшим президентом Хамидом Карзаем и главой Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдуллой Абдуллой.

15 августа 2021 года талибы взяли Кабул. Они заявили, что "освободили Афганистан" и считают войну, которую вели, завершенной. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны.