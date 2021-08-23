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Израиль нанес удар по Газе в ответ на запуск шаров с зажигательной смесью

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля нанесла удары по сектору Газа после того, как оттуда на израильскую территорию были запущены воздушные шары с зажигательной смесью, следует из сообщений израильских и палестинских СМИ.

Al Watan Voice со ссылкой на очевидцев пишет, что израильские военные выпустили не менее пяти ракет к западу от города Хан-Юнис в южной части сектора Газа.

По данным газеты "Едиот ахронот", из-за запущенных из сектора Газа шаров на территории Израиля вспыхнуло не менее девяти пожаров.

Издание отмечает, что пожары возникли на фоне осложнения ситуации между израильтянами и радикалами из сектора Газа. Палестинцы выражают недовольство израильской блокадой и задержками в поставках помощи, хотя Израиль вместе с ООН одобрил механизм по переводу средств для поддержки Газы из Катара.

Израиль Сектор Газа

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