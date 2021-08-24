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В Нижегородской области и Мордовии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В Нижегородской области и республике Мордовия введен режим межрегиональной чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования из-за природных пожаров на территории заповедника "Заповедная Мордовия", сообщает МЧС России.

В РоссииДва пожара тушат на территории Мордовского заповедникаДва пожара тушат на территории Мордовского заповедникаЧитать подробнее

В сообщении ведомства отмечается, что в настоящее время на территории заповедника "Заповедная Мордовия" действуют два очага природных пожаров. В северо-западной части заповедника горит 10 гектаров, в северо-восточной - 120 гектаров. Кроме того, на территории городского округа город Первомайск площадь активного горения составляет 2 гектара.

В пресс-службе заявили, что для борьбы со стихией было решено усилить авиационную группировку: завтра планируется прибытие двух вертолетов и самолета Бе-200ЧС МЧС России. Техника будет задействована на тушении очагов природных пожаров на границе Республики Мордовия и Нижегородской области.

Первое возгорание в заповеднике было зафиксировано 3 августа. 20 августа пожар из Мордовского заповедника добрался до Нижегородской области. Огонь заходил на территорию ЗАТО Саров (закрытое административно-территориальное образование), а также уничтожил более десяти зданий в поселке Стеклянный в городском округе Первомайск, расположенный на юге Нижегородской области, у границы с Мордовией.

Работу пожарных осложняет труднодоступная местность, валежник, образовавшийся после природных пожаров 2010 года, неблагоприятные метеорологические условия.

Мордовия Нижегородская область МЧС РФ

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