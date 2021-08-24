Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Кэти Хокул сменила Куомо на посту губернатора Нью-Йорк после скандала с домогательствами

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Кэти Хокул стала первой женщиной-губернатором штата Нью-Йорк после отставки с этого поста Эндрю Куомо, которого обвинили в сексуальных домогательствах, сообщает во вторник агентство Associated Press (AP).

"Я скажу жителям Нью-Йорка, что я готова к этой задаче. И я очень горжусь тем, что могу служить их губернатором, я не подведу их", - сказала Хокул после принесения присяги.

Хокул, член Демократической партии США из западной части штата Нью-Йорк, принесла присягу на короткой частной церемонии в Капитолии штата в присутствии главной судьи штата Джанет Дифьоре.

В миреЕще одна женщина обвинила губернатора Нью-Йорка в домогательствахЧитать подробнее

Куомо покинул офис в полночь, через две недели после того, как объявил, что лучше уйдет в отставку, чем столкнется с вероятным импичментом. Он подал заявление об отставке поздно вечером в понедельник лидерам Ассамблеи и Сената штата.

В начале месяца прокурор штата Летиция Джеймс обнародовала результаты независимого расследования, в котором говорилось о том, что Куомо домогался как минимум 11 женщин, в том числе своих сотрудниц, нарушив как федеральное законодательство, так и законы штата.

Куомо ранее выступил с заявлением, в котором отрицал свою вину и говорил, что не собирается уходить в отставку.

США Нью-Йорк Эндрю Куомо Кэти Хокул

Новости по теме

Новости

ЕС планирует увеличить поддержку афганцев с 50 млн до 200 млн евро

ЕС планирует увеличить поддержку афганцев с 50 млн до 200 млн евро

Армянских женщин привлекут на службу в боевые части

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 212,5 млн

Нефть Brent подорожала до $69,01 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 24 августа

Афганистан во власти талибов

Талибы решили создать совет из 12 человек для управления Афганистаном

Талибы решили создать совет из 12 человек для управления Афганистаном

Израиль нанес удар по Газе в ответ на запуск шаров с зажигательной смесью

Израиль нанес удар по Газе в ответ на запуск шаров с зажигательной смесью

Во Франции группу эвакуированных афганцев заподозрили в связи с талибами

Афганистан во власти талибов

Талибы пообещали не пускать террористов из "Аль-Каиды" в Афганистан

Что произошло за день: понедельник, 23 августа

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');