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Губернатор Нью-Йорка заявила о занижении числа жертв COVID-19 на 12 тыс. человек

Губернатор Нью-Йорка заявила о занижении числа жертв COVID-19 на 12 тыс. человек
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул в своей первый день пребывания на посту заявила о том, что в штате от последствий коронавируса умерли на 12 тыс. человек больше, чем сообщал экс-губернатор Эндрю Куомо. Об этом говорится на сайте главы администрации штата.

"Общественность заслуживает четкой, честной картины происходящего. И это неважно, хорошо это или плохо, им нужно знать правду. И именно так мы восстанавливаем доверие", - сказала губернатор в интервью NPR.

Согласно обновленным данным, в штате Нью-Йорк от последствий COVID-19 умерли почти 55 400 человек. Агентство Associated Press сообщило, что в минувший понедельник (свой последний рабочий день) Эндрю Куомо отчитывался о 43,4 тыс. жертв.

Кэти Хочул стала первой женщиной-губернатором Нью-Йорка во вторник. Бывший губернатор Эндрю Куомо подал в отставку в этом месяце после того, как в докладе генерального прокурора Нью-Йорка был сделан вывод о том, что он сексуально домогался 11 женщин и пытался отомстить одному из своих обвинителей. До публикации итогов расследования отдельные женщины публично обвинили губернатора в ненадлежащем поведении, но расследование могло стать поводом для импичмента.

Хроника 09 января 2020 года – 26 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Коронавирус COVID-19 США Кэти Хочул Нью-Йорк

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